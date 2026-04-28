Педиатр предупредил об опасности детского ожирения для костей и суставов

Педиатр Мария Кучигина в рубрике «Теперь вы знаете» предупредила об опасности детского ожирения для здоровья костей и суставов. По её словам, вес напрямую влияет на риск появления костных деформаций.

«Каждый лишний килограмм — это плюс 4 кг нагрузки на коленные суставы при ходьбе. Вальгусная деформация, плоскостопие, болезнь Осгуда — Шляттера (заболевание, вызывающее боли, отёк и шишку под коленом из-за воспаления бугристости большеберцовой кости) — не редкость у активных детей с избыточным весом», — сказала эксперт.

Как итог — из-за боли ребёнок вынужденно ограничивает подвижность и попадает в замкнутый круг. Чем меньше движения, тем больше лишних килограммов.