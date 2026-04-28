Диетолог рассказал, какие продукты полезнее всего есть утром

Завтрак часто называют главным приемом пищи, и в России для него есть свои кулинарные фавориты. Каша, яйца, творог, авокадо и мюсли — эти продукты регулярно появляются на утреннем столе. Но действительно ли все они идеально подходят именно для завтрака или некоторые из них принесут больше пользы, если съесть их на обед или ужин? Об этом «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.

По ее словам, белковые продукты, такие как яйца и творог, — это универсальная еда. Их можно есть не только на завтрак, но и на обед, ужин или использовать в качестве перекуса.

Яйца — это эталонный белок. Он легко усваивается и содержит все необходимые аминокислоты. Яйца отлично подходят для завтрака, а также для ужина. Если после ужина до сна остается три–четыре часа и вы чувствуете голод, лучше всего съесть пару яичных белков. Они не перегрузят желудок, но обеспечат сытость, — сказала она.

Эксперт отметила, что творог, как и яйца, отличный источник белка. Его можно есть на завтрак и на ужин, а также использовать как перекус.

Специалист объяснила, что с углеводами, которые в большом количестве содержатся в кашах и мюсли, ситуация немного другая.

Каши действительно лучше есть только утром. Это даст энергию на первую половину дня. А с мюсли нужно быть внимательнее и изучать состав. Их также можно есть только на завтрак, но важно, чтобы они были изготовлены из цельных злаков, а не просто из сладких хлопьев с сахаром. Хорошие мюсли содержат клетчатку, кусочки фруктов и орехи, — сообщила Соломатина.

Помимо этого, диетолог объяснила, что авокадо, которое многие предпочитают есть только на завтрак, можно добавлять к любому приему пищи, потому что оно делает блюдо сытнее и полезнее.

По ее мнению, идеальный завтрак должен сочетать в себе белок, углеводы и клетчатку. Например, каша с вареными яйцами и авокадо или творог с ягодами и яичница.

