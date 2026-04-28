Травматолог рассказал, как выбрать подушку для сна

Выбор подушки влияет не только на комфорт во время сна, но и на здоровье позвоночника. Неправильно подобранная подушка может привести к напряжению и зажиму шейного отдела, предупредил врач-травматолог, нейрохирург и вертебролог Игорь Соловьёв.

По словам специалиста, ключевое значение имеет положение тела. Тем, кто привык спать на боку, нужно учитывать, что голова должна находиться на одной линии с грудным отделом позвоночника.

Если голова оказывается запрокинутой вверх или, наоборот, опускается вниз, это может вызывать утренние головные боли и дискомфорт в шее. Такие варианты подушек, подчёркивает врач, лучше не использовать.

Также Игорь Соловьёв посоветовал выбирать современные модели с натуральными наполнителями. Такие материалы проходят специальную обработку, благодаря чему снижается риск аллергии, а сон становится более безопасным и здоровым.