Как одна правка в программе тренировок может продлить жизнь на годы

Регулярные занятия спортом продлевают жизнь, но, как выяснили учёные, ключевое значение имеет не только количество тренировок, но и их разнообразие. Исследование, опубликованное в журнале BMJ Medicine, показало, что сочетание разных видов активности даёт дополнительный эффект для долголетия.

Специалисты проанализировали данные более 170 тысяч человек, наблюдавшихся на протяжении 30 лет. Выяснилось, что участники, занимавшиеся наиболее разнообразными видами деятельности (ходьба, бег, силовые тренировки, ракеточные виды спорта, плавание), имели на 19% более низкий риск смерти от всех причин по сравнению с теми, кто повторял одну и ту же нагрузку. Разнообразие также снижало риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и болезней дыхания на 13–41%.

При этом отдельные виды активности тоже показали свою эффективность: ходьба снижала риск смерти на 17%, ракеточные виды спорта — на 15%, гребля и гимнастика — на 14%, силовые тренировки и бег — на 13%.