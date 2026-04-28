Перечислены главные привычки детей долгожителей

Американский нутрициолог Эрфей Чжао перечислил главные пищевые привычки детей долгожителей, отметивших столетний юбилей. Их специалист назвал в беседе с Independent.

По словам Чжао, дети долгожителей едят больше рыбы, фруктов и овощей, а также меньше сахара и значительно меньше соли, чем дети людей со средней продолжительностью жизни.

«Эти особенности могут представлять собой поведенческие паттерны, которые дополняют или усиливают унаследованную биологическую устойчивость к старению. Питание — это важный негенетический фактор, который находится под контролем человека и может влиять на продолжительность его жизни», — отметил нутрициолог.

Чжао призвал независимо от наличия долгожителей в семье есть больше цельнозерновых продуктов и включать в рацион фасоль, тофу и другие бобовые.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предупредил, что некоторые повседневные ритуалы могут сформировать алкогольную зависимость. Одним из них врач назвал привычку снимать стресс спиртным.