Почему минералы из скважин усваиваются лучше искусственных витаминов

Минералы из скважин усвоятся лучше, чем аптечные добавки. Об этом «Газете.Ru» рассказал начальник производства минеральной и питьевой воды «Новотерская» Денис Курилов.

«Минеральная вода — один из самых простых и естественных вариантов поставки микроэлементов в организм. В ней все уже «собрано природой», а не добавлено искусственно. Главное преимущество природной минеральной воды перед любым аптечным комплексом заключается в форме доставки микроэлементов. В естественных источниках кальций, магний и калий находятся в ионизированном состоянии, которое наш метаболизм воспринимает как "родственное"», — заявил эксперт.

Курилов отметил, что кальций в воде работает на укрепление костной ткани и мышечные сокращения, а магний купирует весеннее нервное напряжение и нормализует циклы сна. Натрий и калий обеспечивают филигранную работу сердечного ритма и водно-солевого баланса. По его словам, особую роль играют хлориды, которые напрямую участвуют в пищеварении, помогая желудку поддерживать правильную кислотную среду.

Эксперт рассказал, что сульфаты становятся катализаторами для работы печени и общего обмена веществ, а кремниевая кислота отвечает за структурную целостность соединительной ткани. Курилов заявил, что именно природный ансамбль, где элементы не конфликтуют друг с другом, а работают в синергии, помогает организму восстановиться после зимнего истощения без лишних затрат энергии.

Он обратил внимание, что разные воды отличаются по составу.

«Например, глубинные источники Кавказских Минеральных Вод дают воду с разным минеральным профилем в зависимости от скважины. Геология Кавказских Минеральных Вод — это гигантская природная лаборатория. Но вода в разных скважинах отличается друг от друга. Ледниковая вода, рожденная снегами Эльбруса, проходит через верхние горные породы. Она подвергается мягкой естественной фильтрации. Идеально подходит для ежедневного поддержания гидратации», — заявил Курилов.

По его словам, скважина №72 — это высокотермальный источник, где при повышенных температурах процессы нуклеации (зарождения частиц) и роста кристаллов протекают с невероятной скоростью. Как объяснил эксперт, высокая температура служит катализатором, благодаря которому вода за века контакта с древними пластами насыщается сульфатами и кремниевой кислотой под давлением, которое невозможно воспроизвести в наземных условиях.

«Скважина №66 также относится к глубоким горизонтам, но ее профиль отличается: здесь вода проходит через иные слои пород, формируя уникальный набор хлоридов и калия. В этих глубинных точках процессы осаждения карбонатов находятся в состоянии равновесия», — рассказал эксперт.

Курилов предупредил, что нельзя путать витамины и минералы, так как это разные группы веществ, и вода относится именно к минеральной части рациона.