Диетолог порекомендовал самую полезную рыбу для жителей мегаполисов

В условиях интенсивного ритма жизни и загрязнённого воздуха мегаполисов жителям стоит обратить особое внимание на свой рацион. Врач-диетолог-нутрициолог Анна Цуканова в беседе с aif.ru рассказала, какая доступная рыба помогает организму бороться с токсинами и хроническим воспалением.

Если говорить о максимальной пользе, то пальма первенства принадлежит скумбрии и близкой к ней сельди. Эти виды лидируют по содержанию «золотого трио»: омега-3 жирных кислот, селена и витамина D. Однако для повседневного и безопасного рациона, особенно в условиях стресса, диетолог рекомендует комбинировать жирные сорта с белой рыбой — треской, минтаем, пикшей или навагой.

Рыба — это не только легкоусвояемый белок, необходимый для обновления клеток, но и мощный инструмент защиты от городских нагрузок. В отличие от тяжёлой пищи, она быстро включается в обмен веществ, не перегружая пищеварение, и помогает поддерживать стабильный уровень энергии.