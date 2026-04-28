Ученый указал на два способа активизировать работу мозга с утра

Физическая активность в сочетании с белковыми продуктами в утреннее время активизирует работу области мозга, отвечающей за когнитивные процессы, регуляцию эмоций и управление поведением. Об этом нейробиолог Рамзес Алькайд рассказал в беседе с Men's Journal.

По словам ученого, сразу после пробуждения важно избегать контакта с гаджетами без необходимости.

«Постоянное потребление короткого контента — новостей, постов и видео — формирует у мозга ожидание быстрых "наград" в виде дофамина и частых переключений внимания. Такая адаптация со временем затрудняет длительную концентрацию и выполнение сложных задач», — объяснил эксперт.

В качестве возможного решения Алькайд предлагает изменить начало дня. Он рекомендует в течение нескольких недель начинать утро с физической активности — силовых упражнений или прогулки в быстром темпе, — а затем ввести в режим дня полноценный завтрак с достаточным содержанием белка.

Как объясняет нейробиолог, сочетание физической нагрузки и питания способствует улучшению кровоснабжения префронтальной коры — области мозга, отвечающей за внимание, планирование и принятие решений. Кроме того, такой режим помогает синхронизировать гормональные процессы. В частности, у мужчин он связан с более стабильной выработкой тестостерона.

Алькайд отмечает, что утренние часы характеризуются естественными периодами повышенной концентрации определенных гормонов в организме, включая кортизол и тестостерон. При правильно выстроенном режиме эти биологические системы могут работать согласованно, поддерживая устойчивый уровень внимания в течение дня.