Определено самое полезное масло для жарки

Американский диетолог Сапна Перувемба раскрыла самое полезное масло для готовки. Ее рекомендацию приводит издание Real Simple.

Самым полезным для здоровья растительным маслом, подходящим для жарки и салатов, она назвала оливковое.

«Оливковое масло богато полезными для сердца мононенасыщенными жирами и содержит полифенолы — мощные антиоксиданты, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая воспаление и уровень липидов в крови», — отметила Перувемба.

Кроме того, у оливкового масла в отличие от других растительных масел более высокая температура дымления, что препятствует образованию опасных соединений, разрушающих клеточные мембраны и усиливающих окислительный стресс при попадании в организм, добавила диетолог.

«Температура дымления рафинированного оливкового масла составляет от 199 до 243 градусов по шкале Цельсия, а оливкового масла первого отжима — от 177 до 210 градусов по шкале Цельсия, что делает его универсальным для повседневного приготовления», — заключила Перувемба.

Ранее врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева предупредила, что некоторые продукты медленно разрушают организм. Она уточнила, что речь идет об употреблении в больших количествах выпечки, пакетированных соков и колбасах.