Почему опасно принимать несколько лекарств одновременно

Прием четырех и более препаратов сразу может сильно навредить, смесь действующих веществ может оказаться опасным ядом. Об этом НСН заявил доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев.

© РИА Новости

Регулярно принимают пять и более лекарств 62% россиян старше 65 лет. Такие данные сотрудники Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ) представили на научном симпозиуме, пишут «Ведомости». Конев заявил, что одновременный прием большого количества препаратов чаще приносит вред, чем пользу.

«Взаимодействие можно обсудить при приеме двух препаратов, трех — не всегда, четырех — практически невозможно. Часто от одноименного приема большого количества препаратов больше вреда, чем пользы. Надо внедрять в сознание людей, что лишних лекарств принимать не стоит. Если учесть, что мы лечим вообще-то ядами, весь вопрос только в дозе, то взаимодействие ядов между собой может порождать другие яды с другими механизмами действия. Вообще полипрагмазия, то есть одновременный прием множества препаратов, — это бич современной медицины. Конечно, иногда необходимо принимать пять препаратов и более, но каждый раз это решается индивидуально», — сказал Конев.

По словам собеседника НСН, порой врачи назначают препараты по настоянию пациентов.

«В чем-то это психология самого врача: чтобы не ссориться с пациентами, медики порой даже по желанию самих больных назначают дополнительные препараты. Прежде чем назначить препарат, надо подумать, какой нужно отменить. Когда болезнь находится в стадии ремиссии, не всегда нужно принимать профилактические лекарства. Оценить пользу и вред — пожалуй, самое сложное во врачебной деятельности. Вообще рекомендации не всегда сочетаются между собой и в большей степени рассчитаны на монотерапию. Более того, для пожилых людей рекомендаций не так уж много. Узкая специализация привела к тому, что каждый специалист назначает дополнительные лекарства», — добавил врач.

Конев также скептически отнесся к использованию искусственного интеллекта (ИИ) при назначении лекарств.

«С ИИ огромные сложности. Мы иногда не понимаем, где нейросети можно применять, а где — нет. Чтобы это четко оценить, нужны дополнительные исследования», — подытожил он.

Ранее академик РАН Александра Конради заявила, что несоблюдение режима приема препаратов при гипертонии увеличивает риск инфаркта и инсульта примерно в 1,5-2 раза.