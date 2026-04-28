Восемь привычек, незаметно разрушающих зубы

Многие уверены, что, если чистить зубы дважды в день и пользоваться ополаскивателем, с зубами всё будет в порядке. Однако на очередном приёме у врача нередко обнаруживаются новые проблемы. Врач-стоматолог, главный врач клиники «Все свои» Виктория Каратаева в беседе с «Чемпионатом» назвала восемь неочевидных ошибок, которые постепенно, но верно разрушают зубы.

Неправильная техника чистки. Горизонтальные движения щёткой — одна из самых распространённых ошибок. Чистить зубы следует выметающими движениями: от десны к краю зуба. Особого внимания заслуживают электрические щётки: их неправильное использование приводит к повреждению дёсен, кровоточивости и повышенной чувствительности. Привычка грызть посторонние предметы. Ногти, ручки, карандаши — всё это враг зубной эмали. Такие привычки заканчиваются сколами, трещинами и повышенным риском стоматита и гингивита. Курение и алкоголь. У курящих нарушается механизм самоочищения полости рта слюной, ухудшается кровообращение, появляется пигментация. Кариес у них прогрессирует быстрее и чаще приводит к осложнениям: пульпиту и периодонтиту. Холодное, горячее и их перепады. Резкая смена температур (например, горячий кофе сразу после холодного мороженого) вызывает микротрещины эмали. Зубы становятся уязвимее для кариеса и начинают острее реагировать на раздражители. Привычка стискивать зубы. Это приводит к истиранию эмали, деформации зубных рядов, перегрузке пародонта и даже подвижности зубов. Кроме того, повышается риск проблем с височно-нижнечелюстным суставом. Сладкие перекусы перед сном. Одна из самых разрушительных привычек. Ночью слюны выделяется меньше, а сладкое создаёт во рту кислую среду, в которой бактерии активно разрушают эмаль. Если после такого перекуса не почистить зубы, кариес не заставит себя ждать. Пирсинг языка. Металлическое украшение постоянно травмирует эмаль, что ведёт к трещинам и микросколам. Увлечение кислой едой. О вреде сладкого знают многие, но кислое не менее опасно. Избыток кислоты размягчает эмаль и ускоряет развитие кариеса.

Виктория Каратаева напоминает, что стоматолога нужно посещать раз в полгода, даже если нечего не болит.