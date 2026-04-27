Кому нельзя пить энергетики

Врач-кардиолог, электрофизиолог Арун Нараянан назвал полное противопоказание к употреблению энергетиков. Его мнение приводит HuffPost.

По словам специалиста, энергетические напитки сильнее воздействуют на сердце, чем чай или кофе. Это связано с тем, что в них больше кофеина и он быстрее поступает в организм. Кроме того, в энергетики часто добавляют другие стимуляторы.

«Энергетические напитки могут повышать риск учащенного сердцебиения, высокого давления и нарушений ритма», — отметил врач.

Он добавил, что лучше не пить более одной банки в день или вовсе исключить их. При этом врач подчеркнул, что нет четкого возраста полного отказа от энергетиков. По его мнению, решающим фактором является не количество прожитых лет, а состояние здоровья. Однако людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным давлением или аритмией нужно избегать таких напитков независимо от возраста.

Ранее психиатр-нарколог Андрей Тюрин рассказал, почему люди старше 40 лет часто плохо переносят алкоголь. По словам врача, с возрастом происходят изменения в мозге, которые делают его более уязвимым к воздействию нейротоксинов.