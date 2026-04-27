Как похудеть после 40 лет и не навредить здоровью

Похудение возможно в любом возрасте, но после 40–50 лет этот процесс требует более внимательного и системного подхода. Об этом рассказала диетолог Марият Мухина.

По её словам, ключ к снижению веса — не жёсткие диеты, а сбалансированное питание. В основе рациона должен лежать принцип «здоровой тарелки»: половина — овощи и фрукты, четверть — белки (примерно 1 грамм на килограмм веса), остальное — сложные углеводы.

Не менее важна регулярная физическая активность. При этом лучше выбирать щадящие виды нагрузки — такие как йога, плавание, танцы или скандинавская ходьба, чтобы снизить нагрузку на суставы и позвоночник.

Эксперт подчёркивает: перед началом похудения важно пройти обследование — сдать анализы крови, проверить уровень гормонов и проконсультироваться с врачами, чтобы исключить возможные заболевания, мешающие снижению веса.

«Проще худеть в более молодом возрасте, когда метаболизм обычно выше, а мышечная масса больше», - отметила Мухина в беседе с НСН.

Она пояснила это тем, что после 30 лет организм постепенно теряет мышечную массу, а метаболизм замедляется. Дополнительное влияние оказывают гормональные изменения, стресс, недосып и снижение физической активности.

Тем не менее, даже в зрелом возрасте можно безопасно снижать вес — оптимальным считается темп около 0,5–1 килограмма в неделю.

