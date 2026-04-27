В чем опасность позднего ужина

Терапевт и кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов рассказал, как поздние ужины сказываются на здоровье сердечно-сосудистой системы. Об связанной с этой привычкой опасности врач предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

Как отметил Вечтомов, поздний ужин, особенно если он обильный, жирный или соленый, может спровоцировать повышение артериального давления ночью, когда организм должен находиться в состоянии покоя. Это создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

«В ночное время обмен веществ естественным образом замедляется, поэтому пища переваривается хуже. Это может приводить к повышению уровня глюкозы и жиров в крови, что со временем становится фактором риска для сердца», — добавил кардиолог.

Кроме того, регулярные поздние ужины увеличивают риск лишнего веса, который, в свою очередь, напрямую повышают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. По словам Вечтомова, привычка есть поздно вечером также может быть связана и с более высоким риском ишемической болезни сердца и нарушений липидного обмена.

