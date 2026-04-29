Эксперт перечислил продукты, которые помогут победить изжогу

При кислотном рефлюксе содержимое желудка возвращается в пищевод, вызывая жжение и дискомфорт. Часто это напрямую связано с питанием.

Снизить неприятные симптомы может правильный подбор продуктов. При рефлюксной болезни лучше выбирать пищу с нейтральной реакцией. Например, овсяная каша и бурый рис богаты клетчаткой и помогают уменьшить уровень кислоты.

Среди фруктов подойдут нецитрусовые варианты — бананы, яблоки и груши. Бананы дополнительно обладают мягким обволакивающим эффектом и могут снижать раздражение слизистой, пишет ridlife.ru.

Из молочных продуктов предпочтение стоит отдавать нежирным вариантам — они уменьшают кислотность. Также может помочь имбирь, который известен своим успокаивающим действием.

В качестве источников белка подходят птица и яичные белки — они не перегружают пищеварение. Авокадо считается более мягким вариантом жиров и реже провоцирует изжогу.

Еще один вариант — картофель в вареном или запеченном виде. Он помогает снизить раздражение, если не добавлять жирные соусы – передает издание «НовостиВолгограда.ру».