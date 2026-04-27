Почему помидоры можно есть далеко не всем: в чем может быть риск

С томатами происходит довольно странная история: с одной стороны, они являются чуть ли не символом здорового питания, с другой — это продукт, который у части людей вызывает вполне реальные проблемы.

И речь вовсе не про мифы, а про конкретные реакции организма. Помидоры не плохие, как, например, какие-нибудь пончики с жирным кремом, но они и не универсальны, как бы нам ни хотелось верить в безусловную полезность салата с ними. Нутрициолог Елена Мухина рассказала, в чем тут дело.

Кислотность и раздражение ЖКТ

Помидоры содержат органические кислоты, которые могут усиливать симптомы при гастрите, рефлюксе и повышенной кислотности.

«После тарелки свежих томатов или томатного соуса появляется изжога, тяжесть, жжение — и это не совпадение. Особенно влияют на чувствительность ЖКТ концентрированные формы вроде пасты или кетчупа, где кислотность и плотность выше», — говорит эксперт.

Гистамин и псевдоаллергические реакции

Помидоры относятся к продуктам, способным провоцировать выброс гистамина. У чувствительных людей это проявляется как покраснение кожи, зуд, высыпания, заложенность носа или ощущение повышения температуры тела. Это не классическая аллергия, а реакция на биогенные амины (это такие активные вещества, которые образуются в продуктах естественным образом и могут влиять на работу организма, особенно на нервную систему и сосуды) но ощущается она вполне ощутимо.

Помидоры входят в семейство пасленовых.

«У части людей есть повышенная чувствительность к содержащимся в них веществам (в том числе к алкалоидам), и тогда появляются боли в суставах, ощущение скованности, усиление воспалительных процессов. Это не массовая история, но она, к сожалению, реально существует, особенно при уже имеющихся проблемах с суставами», — подчеркивает врач.

Реакции кожи и обострение акне

Хотя помидоры считаются в целом полезными, у некоторых людей они могут усиливать воспалительные реакции кожи. Причины разные: от той же гистаминовой реакции до индивидуальной чувствительности к кислотам. В результате — высыпания, покраснения, ухудшение состояния кожи при регулярном употреблении.

Камни в почках и оксалаты

Помидоры содержат оксалаты — вещества, которые при определенных условиях могут участвовать в образовании камней в почках. Для здорового человека это не проблема, но при склонности к оксалатным камням количество томатов в рационе иногда приходится ограничивать, особенно в сочетании с другими продуктами, богатыми оксалатами. Кстати, иногда достаточно убрать сырые томаты и оставить термически обработанные, или даже просто исключить их из рациона на время и посмотреть, как меняется самочувствие.