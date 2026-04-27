Сколько нужно ходить ежедневно для здоровья сердца после 50 лет

Кардиологи давно подтвердили: сочетание правильного питания, физической активности и отказа от вредных привычек снижает риск инфаркта, инсульта и других сердечно‑сосудистых катастроф более чем на 80%.

Комплексная профилактика включает контроль веса, давления, холестерина, а также режим сна и стресс‑менеджмент.

Привычки, которые разрушают сердце после 50

«После 50 лет особенно опасны: курение и использование вейпов - токсины повреждают сосудистую стенку и ускоряют атеросклероз; хронический стресс и переработки — приводят к гипертонии и постоянному повышению уровня адреналина; «сидячий» образ жизни и отсутствие движения — резко повышают риск инфаркта даже при отсутствии выраженных симптомов; злоупотребление солью, сахаром и крахмалом, приводящее к ожирению и метаболическим нарушениям», — рассказал «Свободной Прессе» главный врач Республиканского кардиологического диспансера Чувашии, кардиохирург, заведующий кафедрой Чувашского государственного университета Вадим Бабокин.

Физическая активность, которая реально снижает риски

Для профилактики ССЗ рекомендуется умеренная физическая нагрузка: 30 минут ходьбы быстрым шагом 5 раз в неделю или 75 минут более интенсивных тренировок (быстрая ходьба, бег, велосипед, плавание).

Такой режим снижает воспаление, улучшает обмен веществ, помогает держать вес и давление в норме, сообщил врач.

