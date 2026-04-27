Перечислены самые опасные аллергены весной

Многие люди годами лечат затяжной насморк, не подозревая, что его причиной является не вирус, а, например, береза или почвенный грибок. О том, какие растения признаны наиболее агрессивными аллергенами, чем опасен букет вербы и как новая российская вакцина обещает излечение всего за пять уколов, рассказала врач-аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ирина Манина.

Главный враг аллергиков в России - береза. Она встречается на всей территории страны - от южных степей до Крайнего Севера. По словам Маниной, именно на нее реагирует большинство весенних аллергиков, а сезон пыления в зависимости от региона длится с марта по июль. Тем более, что пыльца этого дерева очень мелкая и переносится ветром на сотни километров, пишет "Газета.Ru".

Второй по значимости аллерген - орешник, чьи плоды - фундук - часто используются в кулинарии. Контакт с ним может вызывать реакции от крапивницы до отека Квинке и анафилаксии.

Третья в списке лидеров - ольха, она зацветает первой, как только сходит снег. Хвойные деревья тоже небезопасны: сосна - сильный аллерген, пик ее активности приходится на май-июнь. В южных регионах, таких как Крым и Кавказ, к этому списку добавляются бук и олива, причем последняя по агрессивности сопоставима с березой и в период цветения может провоцировать развитие астмы.

Особую коварность, по словам врача, представляет верба (ива), поскольку весной ее цветущие ветки часто приносят в квартиры или используют при посещении кладбищ. На вербе есть пушок, на котором находится пыльца, и в закрытом помещении концентрация аллергена становится критической.

В крупных городах, например в Москве, из-за плотной застройки создается эффект чаши: пыльца плохо вымывается потоками ветра и подолгу застаивается в воздухе, повышая нагрузку на организм. Чтобы снизить контакт с аллергенами, врач рекомендует после улицы умываться, менять одежду и мыть голову, так как пыльца оседает на волосах.

Современная медицина позволяет не только снимать симптомы аллергии, но и лечить ее - основной метод, аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), успешно применяется для этого.