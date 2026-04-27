Когда причиной усталости могут быть больные зубы

Больной зуб может стать причиной быстрой утомляемости. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий ортопедическим отделением федеральной сети стоматологий «МИА.РФ» Андрей Чернов.

«Это состояние называется хронической интоксикацией. Продукты распада бактерий и воспалительные медиаторы постоянно всасываются в кровь и отравляют организм. Это проявляется неочевидно, но системно. У человека возникает слабость и быстрая утомляемость, потому что организм тратит энергию на борьбу с инфекцией, на «мирную жизнь» сил не остается», — заявил эксперт.

По его словам, еще одним симптомом вялотекущего воспаления может быть субфебрильная температура. Чернов отметил, что в таком случае у человека может быть 37,0–37,3°C без видимой причины, и держится температура месяцами.

Эксперт также посоветовал обратить внимание на увеличенные лимфоузлы, потому что они работают как фильтры, задерживая инфекцию.

Как объяснил врач, при вялотекущем воспалении также происходит обострение хронических болезней. По его словам, артрит, пиелонефрит и прочие «хроники» активизируются тогда, когда организм уже занят больными зубами.

Чернов обратил внимание, что проблемы с зубами также негативно сказываются на сне.

«Во-первых, это боль. Даже слабая ноющая боль от воспаленной десны может не давать вам уснуть или вызывать микропробуждения, разрушая структуру сна. Во-вторых, это ночное апноэ. Потеря зубов и изменение прикуса влияют на положение нижней челюсти и языка. Челюсть может западать, частично перекрывая дыхательные пути. Сегодня гнатология (наука о работе челюстного аппарата) развивается огромными темпами именно потому, что врачи поняли — важно сделать улыбку не просто красивой, но и функциональной, чтобы нарушения прикуса и положения челюсти не повышали риск остановок дыхания во сне», — рассказал врач.

Он добавил, что проблемы с зубами также могут привести к рефлекторному кашлю.

«Бактерии из полости рта могут попадать в дыхательные пути, провоцируя приступы у астматиков или просто ночной кашель. Здоровый сон возможен только при отсутствии хронического очага воспаления», — объяснил эксперт.

Чтобы избежать проблем с зубами, Чернов посоветовал следовать следующим рекомендациям: чистить зубы дважды в день и использовать зубную нить и ирригатор, раз в полгода делать профессиональную чистку, контролировать фоновые болезни, отказаться от курения и своевременно обращаться к врачу.

Врач в том числе подчеркнул важность диеты.