Как инфекция в полости рта подрывает здоровье сердца и поджелудочной

Кровоточащие десны могут привести к лопнувшей бляшке. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий ортопедическим отделением федеральной сети стоматологий «МИА.РФ» Андрей Чернов.

«Кажется невероятным, что зубная боль или кровоточивость десен могут быть связаны с остановкой сердца. При пародонтите десны воспалены и кровоточат. Когда человек жует или чистит зубы, бактерии из глубоких десневых карманов через поврежденные капилляры беспрепятственно попадают в кровеносное русло», — заявил эксперт.

Чернов объяснил, что иммунная система замечает чужаков и объявляет тревогу. По его словам, в кровь выбрасываются специальные сигнальные молекулы — маркеры воспаления, такие как С-реактивный белок. Как объяснил врач, проблема в том, что они циркулируют по всему организму, а не только в полости рта. Чернов заявил, что возникает системное воспаление — пожар, который бушует уже не в одной точке, а во всех сосудах сразу.

«Эти воспалительные молекулы повреждают внутреннюю стенку сосудов и воздействуют на уже имеющиеся там атеросклеротические бляшки. В результате бляшки становятся рыхлыми, нестабильными, их покрышка истончается», — объяснил эксперт.

Врач отметил, что в какой-то момент такая бляшка лопается. Организм воспринимает это как травму и мгновенно запускает механизм защиты. В месте разрыва образуется тромб. Если тромб перекрывает просвет коронарной артерии, питающей сердце, наступает инфаркт миокарда. Если заблокирован сосуд в мозге — инсульт.

«Усугубляет ситуацию то, что некоторые бактерии из полости рта могут проникать прямо внутрь бляшек, усиливая там воспаление и делая их еще более уязвимыми для разрыва. Таким образом, хроническая инфекция в деснах работает как детонатор. Она создает в сосудах условия, при которых катастрофа становится лишь вопросом времени», — предупредил Чернов.

Он также обратил внимание, что тяжелый пародонтит может усложнять контроль диабета и даже способствовать его развитию у людей, предрасположенных к этому заболеванию.

«Хроническое воспаление в полости рта вызывает инсулинорезистентность. Клетки организма перестают реагировать на команды инсулина. Поджелудочная железа в панике пытается выработать еще больше гормона, работает на износ, истощается. В итоге сахар в крови неумолимо ползет вверх. Медицина уже заметила эту взаимосвязь. У пациентов, которые лечат пародонтит, заметно снижается уровень гликированного гемоглобина (показатель сахара за три месяца). Вылечил десны — облегчил жизнь поджелудочной», — рассказал врач.

Чернов заявил, что воспалительные молекулы, например фактор некроза опухоли-альфа, которые выделяются в ответ на пародонтит, блокируют рецепторы к инсулину в клетках. Клетки просто перестают «видеть» инсулин и глюкозу. Сахар не может войти внутрь, и его уровень в крови растет.

«Особенно это критично для людей с преддиабетом или метаболическим синдромом. Для них воспаленные десны могут стать последней каплей, которая сдвинет чашу весов в сторону полноценного диабета. Именно поэтому в мировой медицине уже давно работают тандемы «стоматолог — эндокринолог». Пролечил десны — получил заметное улучшение контроля сахара. Иногда без визита к стоматологу целевых показателей глюкозы просто не достичь», — объяснил эксперт.

Кроме того, врач рассказал, что инфекция в полости рта может незаметно подтачивать иммунитет.

«В полости рта у человека постоянно проживают сотни видов микроорганизмов. В здоровом организме иммунитет работает как строгий защитник, сдерживая их рост и не давая устроить бунт. Но стоит ему ослабнуть при стрессе, болезни или приеме лекарств, как условно-патогенная флора активизируется, что провоцирует появление таких заболеваний, как гингивит, кариес, кандидоз», — заявил Чернов.

Но, как подчеркнул эксперт, есть и обратная сторона медали. По его словам, хронический очаг инфекции в полости рта заставляет иммунную систему жить в напряженном режиме нон-стоп. Чернов заявил, что плохая гигиена – это постоянный вызов. Зубной налет и камень — это биопленка, организованные колонии бактерий. Иммунитет их атакует, но из-за постоянного присутствия раздражителя развивается хроническое воспаление.

«Иммунные клетки находятся в активированном состоянии постоянно. Они выделяют ферменты, которые, пытаясь устранить бактерии, заодно повреждают собственные ткани десны. Ресурс местной защиты истощается, а затем страдает и общая реактивность организма. Проще говоря, все силы брошены на войну в полости рта, и на борьбу с обычным ОРВИ их уже может не хватить», — предупредил эксперт.

Врач заявил, что диабетикам и сердечникам нужно бежать к стоматологу первыми.