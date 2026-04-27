Как инфекция в полости рта подрывает здоровье сердца и поджелудочной

Ортопед Чернов: кровоточивость десен может привести к лопнувшей бляшке
Кровоточащие десны могут привести к лопнувшей бляшке. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий ортопедическим отделением федеральной сети стоматологий «МИА.РФ» Андрей Чернов.
«Кажется невероятным, что зубная боль или кровоточивость десен могут быть связаны с остановкой сердца. При пародонтите десны воспалены и кровоточат. Когда человек жует или чистит зубы, бактерии из глубоких десневых карманов через поврежденные капилляры беспрепятственно попадают в кровеносное русло», — заявил эксперт.
Чернов объяснил, что иммунная система замечает чужаков и объявляет тревогу. По его словам, в кровь выбрасываются специальные сигнальные молекулы — маркеры воспаления, такие как С-реактивный белок. Как объяснил врач, проблема в том, что они циркулируют по всему организму, а не только в полости рта. Чернов заявил, что возникает системное воспаление — пожар, который бушует уже не в одной точке, а во всех сосудах сразу.
«Эти воспалительные молекулы повреждают внутреннюю стенку сосудов и воздействуют на уже имеющиеся там атеросклеротические бляшки. В результате бляшки становятся рыхлыми, нестабильными, их покрышка истончается», — объяснил эксперт.
Врач отметил, что в какой-то момент такая бляшка лопается. Организм воспринимает это как травму и мгновенно запускает механизм защиты. В месте разрыва образуется тромб. Если тромб перекрывает просвет коронарной артерии, питающей сердце, наступает инфаркт миокарда. Если заблокирован сосуд в мозге — инсульт.
«Усугубляет ситуацию то, что некоторые бактерии из полости рта могут проникать прямо внутрь бляшек, усиливая там воспаление и делая их еще более уязвимыми для разрыва. Таким образом, хроническая инфекция в деснах работает как детонатор. Она создает в сосудах условия, при которых катастрофа становится лишь вопросом времени», — предупредил Чернов.
Он также обратил внимание, что тяжелый пародонтит может усложнять контроль диабета и даже способствовать его развитию у людей, предрасположенных к этому заболеванию.
«Хроническое воспаление в полости рта вызывает инсулинорезистентность. Клетки организма перестают реагировать на команды инсулина. Поджелудочная железа в панике пытается выработать еще больше гормона, работает на износ, истощается. В итоге сахар в крови неумолимо ползет вверх. Медицина уже заметила эту взаимосвязь. У пациентов, которые лечат пародонтит, заметно снижается уровень гликированного гемоглобина (показатель сахара за три месяца). Вылечил десны — облегчил жизнь поджелудочной», — рассказал врач.
Чернов заявил, что воспалительные молекулы, например фактор некроза опухоли-альфа, которые выделяются в ответ на пародонтит, блокируют рецепторы к инсулину в клетках. Клетки просто перестают «видеть» инсулин и глюкозу. Сахар не может войти внутрь, и его уровень в крови растет.
«Особенно это критично для людей с преддиабетом или метаболическим синдромом. Для них воспаленные десны могут стать последней каплей, которая сдвинет чашу весов в сторону полноценного диабета. Именно поэтому в мировой медицине уже давно работают тандемы «стоматолог — эндокринолог». Пролечил десны — получил заметное улучшение контроля сахара. Иногда без визита к стоматологу целевых показателей глюкозы просто не достичь», — объяснил эксперт.
Кроме того, врач рассказал, что инфекция в полости рта может незаметно подтачивать иммунитет.
«В полости рта у человека постоянно проживают сотни видов микроорганизмов. В здоровом организме иммунитет работает как строгий защитник, сдерживая их рост и не давая устроить бунт. Но стоит ему ослабнуть при стрессе, болезни или приеме лекарств, как условно-патогенная флора активизируется, что провоцирует появление таких заболеваний, как гингивит, кариес, кандидоз», — заявил Чернов.
Но, как подчеркнул эксперт, есть и обратная сторона медали. По его словам, хронический очаг инфекции в полости рта заставляет иммунную систему жить в напряженном режиме нон-стоп. Чернов заявил, что плохая гигиена – это постоянный вызов. Зубной налет и камень — это биопленка, организованные колонии бактерий. Иммунитет их атакует, но из-за постоянного присутствия раздражителя развивается хроническое воспаление.
«Иммунные клетки находятся в активированном состоянии постоянно. Они выделяют ферменты, которые, пытаясь устранить бактерии, заодно повреждают собственные ткани десны. Ресурс местной защиты истощается, а затем страдает и общая реактивность организма. Проще говоря, все силы брошены на войну в полости рта, и на борьбу с обычным ОРВИ их уже может не хватить», — предупредил эксперт.
Врач заявил, что диабетикам и сердечникам нужно бежать к стоматологу первыми.
«Диабетикам санация рта нужна так же, как инсулин. Без лечения пародонтита можно годами не видеть целевых показателей сахара. Сюда же входят сердечники, особенно те, кто принимает антикоагулянты (разжижающие кровь) или готовится к операции на сердце. Инфекция изо рта — одна из главных причин инфекционного эндокардита (воспаления внутренней оболочки сердца). Таким пациентам часто назначают профилактические антибиотики даже перед профессиональной чисткой зубов», — объяснил Чернов.