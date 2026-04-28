Хватит считать овец: как легко побороть бессонницу при сильной тревоге

Невролог Прокофьева объяснила, как легко побороть бессонницу при сильной тревоге.

Врач-невролог и специалист по терапии тревожных расстройств Юлия Прокофьева в беседе с РИАМО рассказала, как уговорить себя заснуть, когда на душе совсем тяжело. Если привычный способ с подсчетом овец перед сном вообще не дает эффекта, можно попробовать действовать наоборот.

Попытка контролировать процесс засыпания таким образом активирует префронтальную кору мозга, отвечающую за контроль и планирование, мешая переходу в сон, – отметила специалист.

Куда полезнее применять техники парадоксальной интенции: например, сказать себе: "Я буду лежать с открытыми глазами и стараться НЕ спать". Еще один вариант – когнитивное перемешивание: представлять случайные нейтральные образы, чтобы немного усыпить бдительность мозга, объяснила Прокофьева.