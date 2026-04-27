Иммунолог объяснила, безопасно ли есть раннюю клубнику

Клубника, которая появляется на прилавках весной, может быть опасна для здоровья. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог Елена Грек.

По словам врача, регулярное употребление продуктов с остатками антибиотиков несёт серьёзные риски. Среди них — развитие антибиотикорезистентности (устойчивости бактерий к препаратам), угнетение естественной микрофлоры кишечника, а также аллергические реакции у чувствительных людей. При постоянном употреблении таких продуктов возможно постепенное накопление антибиотиков в организме.

Специалист уточнила, что массового использования антибиотиков при выращивании клубники нет, однако некоторые производители всё же применяют их. Россельхознадзор ранее неоднократно фиксировал превышение содержания тетрациклина в ягодах, в том числе тепличных.

Главная проблема, по словам эксперта, в том, что по внешнему виду определить наличие антибиотиков невозможно — они не влияют на цвет, запах или вкус ягоды.

Чтобы минимизировать риски, Грек рекомендует выбирать сезонную клубнику, которая созревает естественным путём в России — с мая до конца июля (отдельные сорта — до конца августа).