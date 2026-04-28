В России утвердили новую врачебную специальность для борьбы со старением

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 24 апреля на конференции в Саранске анонсировал появление в реестре медицинских профессий специалистов по здоровому долголетию. Новая должность официально закреплена в программе госгарантий. В отличие от классических врачей, данные эксперты сосредоточатся на предупреждении патологий и раннем выявлении признаков старения организма, а не на лечении существующих болезней.

Работа специалистов будет строиться на анализе индивидуальных рисков и создании программ коррекции жизненных показателей. С 2026 года консультации по этому профилю станут частью базовой системы обязательного медицинского страхования, что позволит россиянам обращаться к ним бесплатно.

Пилотный проект уже запущен в специализированном центре в Саранске. Попасть на прием к новому специалисту можно по направлению от терапевта или через онлайн-платформы. Мурашко подчеркнул, что внедрение этой практики направлено на комплексное сопровождение пациента для сохранения высокого качества жизни в любом возрасте.

С 1 сентября Минздравом РФ планируется обновление перечня должностей медработников и фармацевтов.