Назван неочевидный провокатор проблем с ЖКТ и кожей

Дисбаланс микробиоты полости рта может ухудшать внешний вид и самочувствие даже при идеальном рационе, рассказала клеточный биолог, биоинформатик сервиса Novabiom София Вершинина. Неочевидный провокатор проблем с ЖКТ и кожей она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

«Через ежедневное проглатывание слюны бактерии изо рта попадают в ЖКТ и могут влиять на воспалительные процессы в кишечнике, особенно при нарушении баланса микробиоты», — объяснила она.

По словам биолога, хроническое воспаление при заболеваниях полости рта может сопровождаться повышением маркеров системного воспаления. Это, в свою очередь, отражается и на состоянии кожи, приводит к высыпаниям, разрушению коллагена и преждевременному старению.

Биолог также отметила, что различные исследования подчеркнули потенциальную роль орального микробиома в развитии заболеваний кишечника. К пародонтальным патогенам она отнесла несколько видов бактерий, в том числе P. gingivalis и Treponema denticola.