Назван БАД, который без усилий помогает добрать дневную норму клетчатки

Псиллиум — это порошок из шелухи семян подорожника яйцевидного (Plantago ovata). Его можно принимать отдельно в форме биологически активной добавки (БАД) для добора нормы клетчатки, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

«Псиллиум содержит большое количество растворимой клетчатки: 1 столовая ложка цельной шелухи обеспечивает 4 г клетчатки, что сопоставимо с 200 г приготовленной на пару брокколи. Но он все равно не заменит сбалансированный рацион», — отметил врач.

По словам доктора, добавки не смогут заменить клетчатку из овощей и фруктов из-за трех причин.

«Первая — однообразие волокон: добавки обычно содержат один тип клетчатки, а сбалансированный рацион включает разнообразные пищевые волокна (целлюлозу, пектины, лигнин, инулин), которые выполняют разные функции. Вторая — отсутствие сопутствующих нутриентов: продукты, богатые клетчаткой (овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые), содержат витамины, минералы, антиоксиданты и другие полезные вещества, которых нет в изолированных добавках. И, наконец, третья причина заключается в возможном возникновении побочных эффектов: избыток клетчатки из добавок может вызвать метеоризм, вздутие живота, диарею. При некоторых состояниях, например, синдроме раздраженного кишечника, увеличение доли клетчатки ухудшает симптомы», — рассказал доктор.

Для здоровья кишечника важно не только количество клетчатки, но и разнообразие продуктов, достаточный питьевой режим, умеренная физическая активность.