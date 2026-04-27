Невролог призвал отказаться от использования нейросетей для самолечения

ИИ не способен заменить профессиональную медицинскую диагностику.

Рекомендации от искусственного интеллекта в сфере здоровья нужно воспринимать «осторожно». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал кандидат медицинских наук, руководитель группы нейроинтерфейсов, старший научный сотрудник Российского центра неврологии и нейронаук Роман Люкманов.

«Человек не готов в настоящее время достаточно аккуратно, осторожно подходить к использованию. Если человек не начитан, не образован и как бы опирается на мнение советчика в виде искусственного интеллекта — это повод окружающим человека людям его направить, почитать, поинтересоваться, откуда искусственный интеллект берёт, черпает эти знания. Я призываю к тому, чтобы люди при появлении жалоб, связанных со здоровьем, всё-таки обращались к специалистам, а не к виртуальным помощникам. Часто они помогают, бесспорно, просто потому, что частое в медицине встречается часто, а редкое — редко. С частыми проблемами врачи научились быстро и легко справляться. С редкими, конечно, требуется время. Время на диагностику, время на лечение. Но искусственный интеллект не заменяет эти процессы в настоящее время. И искусственный интеллект должен эволюционировать, и люди должны эволюционировать, пережить некий хайп, чтобы все современные процессы и инструменты заняли своё место в нашей жизни».

Ранее врач Алексей Парамонов предложил медикам использовать ИИ в качестве «ассистента». Нейросети внедряются в систему здравоохранения повсеместно.