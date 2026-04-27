Врач рассказал, как реагенты влияют на здоровье весной

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», как реагенты влияют на здоровье весной. Она объяснила, что на дорогах и тротуарах остаётся пыль с частицами противогололедных реагентов. Этот осадок может оказывать воздействие на самочувствие.

«Прямого системного действия на сосуды они не оказывают. Однако при контакте с кожей, особенно повреждённой, реагенты могут вызвать локальное раздражение, контактный дерматит, аллергическую реакцию — и, как следствие, небольшой локальный отек в месте контакта. Это не то же самое, что общие отеки ног или лица», — сказала эксперт.

При этом современные реагенты сертифицируют как малоопасные. В их состав обычно входит хлорид натрия (соль), хлорид кальция, формиаты (соли муравьиной кислоты), ацетаты (соли уксусной кислоты) с добавлением мраморной крошки.