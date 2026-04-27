Как не отравиться на пикнике

Небрежное отношение к хранению еды на солнце может обернуться тяжёлой кишечной инфекцией, напоминают специалисты надзорного ведомства.

© VN.ru

Теплый воздух создаёт идеальные условия для стремительного размножения бактерий. Чтобы пикник не закончился больничной койкой, достаточно соблюдать несколько простых, но критически важных правил.

Особое внимание санитарные врачи обращают на сроки нахождения скоропортящихся продуктов при комнатной температуре. Мясо, птица, рыба, молочная продукция и готовые салаты должны оставаться на столе не дольше двух часов. Если столбик термометра поднялся выше +20°C, этот срок сокращается до одного часа.

Для перевозки еды к месту отдыха специалисты советуют использовать термосумки или холодильные контейнеры с аккумуляторами холода. Кроме того, нельзя смешивать готовые блюда с сырыми продуктами — это поможет избежать перекрёстного загрязнения.

Нарезанные фрукты, овощи и особенно салаты с заправкой желательно съедать сразу после приготовления. И главное правило, по версии Роспотребнадзора, — если продукт долго пролежал на солнце либо вызывает сомнения по запаху или внешнему виду, от его употребления следует категорически отказаться.

Соблюдение этих несложных мер, подчёркивают в ведомстве, позволяет значительно снизить риск острых кишечных инфекций и сделать отдых на природе по-настоящему безопасным.

Добавим, в ближайшие три дня в Новосибирской области сохранится теплая погода. Во вторник столбик термометра поднимется до +19°С, в среду потеплеет уже до +20°С, а завершится апрель жарой до +25°С.