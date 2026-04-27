Терапевт объяснил причины сонливости от лекарств

Многие популярные медикаменты подавляют активность центральной нервной системы, вызывая у пациентов упадок сил. Врач Светлана Бурнацкая предупредила, что побочные эффекты чаще всего проявляются у пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

© runews24.ru

Ряд лекарственных средств напрямую влияет на кору головного мозга, замедляя ее электрическую активность и снижая мышечный тонус. Терапевт клиники «Медицина» Светлана Бурнацкая пояснила, что антигистаминные средства первого поколения блокируют гистамин, который необходим организму для бодрствования. Аналогичный эффект дают миорелаксанты и успокоительные: они усиливают действие гамма-аминомасляной кислоты, тормозящей нервные процессы, отмечает Псковская Лента Новостей.

Скорость появления усталости зависит от веса человека, его возраста, состояния почек и интенсивности обмена веществ. По словам эксперта, в группу риска входят водители и операторы сложного оборудования, которым противопоказаны седативные составы. Также осторожность следует проявлять пациентам с депрессией, гипотиреозом и апноэ.

Светлана Бурнацкая отметила, что адаптация организма к терапии может занимать до семи дней. Если же слабость и головокружение сохраняются дольше недели, необходимо обратиться к специалисту для корректировки курса. При этом врач запретила пытаться взбодриться с помощью энергетиков или кофеина, так как это перегружает сердце и снижает пользу от лечения. Чтобы минимизировать риски, медик рекомендовала перенести прием препаратов на вечернее время и строго соблюдать дозировку.