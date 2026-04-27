Кожа сигналит первой: какие болезни начинаются с внешних проявлений

Замечали, что перед важным событием вдруг выскакивает прыщ, а после бессонной ночи лицо выглядит серым и уставшим? Это не совпадение. Наша кожа — не просто оболочка, а полноценный орган, который одним из первых реагирует на любые сбои в организме.

Врач дерматовенеролог, специалист по интегративной медицине Екатерина Макарова в беседе с WomanHit объяснила, как по состоянию кожи распознать скрытые патологии внутренних органов и систем.

Для начала стоит вспомнить об основных функциях нашей кожи, а уж потом разбираться, почему появляются сухость, высыпания, зуд и другие неприятности.

Барьерная функция

Кожа — наш главный защитник от внешней среды. Если ее барьерная функция нарушается, это часто говорит о сбоях в иммунной системе. Многие системные заболевания имеют характерные кожные проявления.

«Многие системные заболевания (склеродермия, волчанка, узелковые дерматозы, псориаз, атопический дерматит, крапивница, сенная лихорадка) связаны с иммунными нарушениями, — поясняет врач. — Множество инфекций (сифилис, корь, скарлатина, краснуха, ветрянка, парвовирус и др.) имеют специфические кожные проявления, отражающие общее состояние больного человека».

Поэтому появление необъяснимых высыпаний, зуда или шелушения может быть первым звоночком, указывающим на проблемы с иммунитетом.

Выделительная функция

Кожа активно участвует в выведении продуктов обмена. Когда с этой задачей не справляются почки или печень, кожа берет удар на себя.

«Если возникает специфический токсический зуд, изменение окраски и тургора кожи, появляются отеки, то задача грамотного врача сразу же применить интегративный подход и подумать о состоянии почек, печени, кишечника и т.д.», — предупреждает эксперт.

Отечность под глазами, желтоватый оттенок кожи, стойкий зуд без видимой причины — все это повод проверить выделительную систему.

Дыхательная функция и терморегуляция

О дыхательной функции кожи говорят реже, но она тоже важна. Проблемы с легкими могут отражаться на состоянии кожных покровов. Одышка, сопровождающаяся синюшностью (цианозом) кожи. Это крайне тревожный признак, требующий немедленного обращения к врачу. Терморегуляция напрямую связана с вегетативной нервной системой и гормональным фоном.

«Излишняя потливость, мурашки, озноб, ощущения холода или жара могут быть связаны с нарушениями в работе надпочечников, щитовидной железы и гипофизарно-гипоталамической системы», — поясняет специалист.

Если вы стали замечать, что постоянно мерзнете или, наоборот, вас бросает в жар без видимой причины, возможно, дело не в погоде, а в неполадках в щитовидной железе.

Сенсорная функция и психосоматика

Кожа — это еще и огромное скопление нервных окончаний. Она чувствует боль, температуру, прикосновения. Неслучайно многие кожные проблемы имеют психосоматическую природу. «Сенсорная функция соединяет состояние кожи с центральной нервной системой, где интерпретируются эти сигналы. Отсюда большое значение кожных симптомов в психосоматике, в вопросах общей психологии, где кожа отражает адаптационные ресурсы психики, состояние общих границ личности и самоощущение целостности», — подчеркивает врач. Нейродермиты, псориаз, экзема часто обостряются на фоне стресса. Так наша кожа говорит: «Мне нужна помощь».

Организм — единое целое, и кожа в этой системе играет роль интегративного органа, связывающего многие системы. Поэтому так важно внимательно относиться к сигналам, видимым глазу, и своевременно обращаться к врачу в случае появления сыпи, язвочек, пузырьков, узелков, зуда, изменения цвета и вида кожи.

Не игнорируйте странные высыпания, не списывайте все на «аллергию» или «усталость». Иногда небольшое пятнышко на коже может оказаться ценнейшей подсказкой для диагностики серьезного внутреннего заболевания.