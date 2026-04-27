Диетолог предупредил об опасности зеленых бананов

Зелёные бананы, которые многие считают более полезной альтернативой спелым жёлтым плодам, могут нанести серьёзный вред желудочно-кишечному тракту. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам специалиста, в недозрелых бананах содержится резистентный крахмал, который не переваривается. Если у человека дисбиоз или вялый кишечник, такая пища не всасывается и провоцирует стойкие запоры.

Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями ЖКТ и тем, кто ведёт малоподвижный образ жизни. Диетолог отметила, что в запущенных случаях это может привести к образованию каловых завалов и камней. Здоровым людям зелёные бананы не навредят, но и им не стоит злоупотреблять продуктом.