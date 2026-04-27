Диетолог рассказал о скрытом вреде мучных продуктов

Беляши, сосиски в тесте, пироги и другие хлебобулочные изделия чаще всего выбирают для перекуса. Как подобная еда влияет на организм, рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

© Вечерняя Москва

— Это продукты, которые доставляют удовольствие, но имеют низкую пищевую ценность. Да, они калорийны, голодного человека такой пищей накормить можно, но ее качество оставляет желать лучшего, — отметил эксперт.

Поляков подчеркнул, что подобная еда представляет собой быстрые углеводы, после употребления которых приступ голода начинается через несколько часов, передает Aif.ru.

Хлебобулочные изделия повышают уровень сахара в крови. Помимо этого, при приготовлении зажаренной продукции (беляшей, пирогов) используют подсолнечное или кукурузное масло. При высоких температурах в нем образуются частично гидрогенизированные формы жира. Они негативно влияют на любое воспаление в организме.

Сахар вызывает резкие скачки инсулина и хроническое воспаление. Помимо этого, бесконтрольное потребление сладостей провоцирует развитие ожирения печени, рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева.