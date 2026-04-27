Гастроэнтеролог назвал идеальную рыбу для жарки на мангале

Выбор рыбы для приготовления на мангале требует особого подхода: не каждый вид подходит для жарки на решётке. О том, какую рыбу стоит брать, а какой лучше избегать, в беседе с «Чемпионатом» рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов.

По словам эксперта, идеальный кандидат для мангала должен содержать 8-15% жира. Такая жирность предохраняет мясо от пересушивания и усиливает аромат копчения. Кроме того, у правильной рыбы должна быть прочная кожа, чтобы она не прилипала к решётке.

Лучшими видами для жарки на углях врач назвал скумбрию, палтус, сиг, форель, сёмгу, кижуч, сома, зубатку и морского окуня.

При этом гастроэнтеролог предостерёг от покупки тощей рыбы вроде трески, хека или минтая — она рассыпается и становится сухой. Также не стоит выбирать обитателей рек и пресных водоёмов (леща, карпа, щуку). У них очень много мелких внутримышечных костей, а при приготовлении на мангале в мясе остаётся неприятный привкус тины.

Тем, кто все же решит побаловать себя рыбным шашлыком, Владимир Логинов посоветовал мариновать продукт с лимоном или оливковым маслом, а жарить на решётке кожей вниз либо в фольге вместе с овощами.