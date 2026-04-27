Врач назвал ментальный трюк, который защитит от всех болезней

Медик с многолетним стажем работы в зонах вооружённых конфликтов раскрыл неочевидную связь между эмоциональным фоном и защитными силами организма. Оказывается, даже при идеальном питании и спортивных нагрузках человек остаётся уязвимым для инфекций, если постоянно пребывает в напряжении.

Врач общей практики из Катара Марван аз-Зоуби, за плечами которого не одна гуманитарная миссия в эпицентрах боевых действий, поделился наблюдениями о природе человеческого здоровья. По его словам, режим дня, физическая активность и сбалансированный рацион сами по себе не гарантируют крепкого иммунитета. Решающим фактором, который часто недооценивают даже опытные пациенты, становится способность управлять собственными эмоциями и не поддаваться затяжному стрессу.

Специалист в беседе с РИА Новости пояснил, что постоянное нервное перенапряжение — один из главных разрушителей иммунной системы. Человек, живущий в тревоге, тратит ресурсы организма вхолостую, лишая его возможности эффективно противостоять вирусам и бактериям. Чтобы избежать подобного сценария, аз-Зоуби советует целенаправленно культивировать позитивный настрой, осознанно работая над своими мыслями даже в самых непростых жизненных обстоятельствах.

Доктор предложил конкретный психологический приём для снижения уровня стресса. Он рекомендует всегда помнить, что любая неприятность, какой бы тяжёлой она ни казалась, имеет начало и обязательно закончится. Фиксация на мысли о временном характере «чёрных полос» помогает мысленно дистанцироваться от проблемы, снижая выработку гормонов стресса и позволяя организму переключиться на восстановление.

Практикующий врач не случайно акцентирует внимание на этом аспекте: работа в «горячих точках» научила его, что психологическая устойчивость зачастую важнее аптечки. В ситуациях, где внешние обстоятельства невозможно изменить, единственным управляемым ресурсом остаётся собственное отношение к происходящему.

Формирование привычки мыслить конструктивно, по убеждению медика, — это базовая инвестиция в долгосрочное здоровье, доступная каждому вне зависимости от уровня дохода или места жительства.

