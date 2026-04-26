Названы продукты, укрепляющие кости и суставы

Главное внимание нужно уделить витамину D, который играет ключевую роль в поддержании опорно-двигательной системы. Врач Денис Лобков рассказал, какие продукты помогут сохранить здоровье костей и суставов.

По словам специалиста, одним из самых насыщенных источников этого витамина является печень трески. На 100 граммов продукта приходится несколько тысяч единиц витамина D.

Также врач посоветовал регулярно включать в рацион жирные сорта рыбы. Употребление скумбрии или сельди несколько раз в неделю помогает поддерживать необходимый уровень витамина D в организме. Дополнительным источником полезного вещества служат яичные желтки.

Однако Лобков подчеркнул, что одного правильного питания недостаточно. Важным фактором для здоровья опорно-двигательной системы остаются регулярные прогулки на свежем воздухе и пребывание под солнечными лучами, которые способствуют естественному синтезу витамина D в организме.