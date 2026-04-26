Сомнолог объяснила, чем опасны ранние пробуждения для «сов»

Ранние подъёмы могут разрушить здоровье людей с вечерним хронотипом. Об этом предупредила врач-сомнолог София Черкасова.

По словам эксперта, опасность представляет не само время подъёма, а несоответствие режима внутренним биоритмам человека. Если «сова» заставляет себя вставать в пять утра, но не может рано заснуть, возникает хронический недосып и циркадная десинхронизация — рассогласование внутренних процессов организма с внешним графиком.

Последствия такого режима в долгосрочной перспективе включают снижение памяти, внимания и продуктивности, тревожность и риск депрессии, набор веса и проблемы с обменом веществ, скачки давления и нарушения сердечного ритма.

Черкасова отметила, что хронотип частично пластичен: при постепенном переходе, достаточном количестве сна и световой коррекции организм может адаптироваться. Однако если ранний подъём сопровождается разбитостью, раздражительностью, частыми инфекциями и изменениями веса или давления, стоит пересмотреть режим.

