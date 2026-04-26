«Феномен утренней зари»: почему может резко вырасти сахар?

У резких скачков сахара могут быть и другие причины, кроме еды, в частности, стресс, сон, а также лекарства.

«Уровень сахара в крови может колебаться под воздействием различных факторов, помимо приема пищи. Это стресс, при котором уровень сахара могут повышать гормоны, недосыпание (нарушает гормональный баланс, снижает чувствительность к инсулину), физические нагрузки, недостаток движения (вызывает застой сахара в крови)», - сообщила «Свободной Прессе» врач-геронтолог Анна Шелобанова.

На уровень сахара влияют и лекарства: кортикостероиды (например, преднизолон), некоторые диуретики, бета-блокаторы, нейролептики и другие препараты.

«Также влияние оказывают гормональные изменения: менструальный цикл (в определенных фазах цикла чувствительность к инсулину меняется), беременность, менопауза; болезни и инфекции. Кроме того, концентрация сахара в крови может увеличиться при обезвоживании. У некоторых людей наблюдается так называемый «феномен утренней зари», когда уровень сахара в крови естественным образом повышается рано утром из-за гормональных всплесков», - сообщила врач.

Ранее в новостях были названы неочевидные симптомы диабета.