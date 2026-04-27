Диетолог назвала безопасные для жарки масла

Если отказаться от жарки совсем не получается, можно хотя бы минимизировать вред, выбрав правильное масло. Как пояснила в беседе с aif.ru диетолог Юлия Зинченко, главная опасность жареной пищи — канцерогены, которые образуются при нагреве большинства масел. К тому же такие блюда труднее усваиваются, вызывают изжогу и вздутие, а также способствуют появлению акне.

Идеальная альтернатива жарке — запекание, варка или приготовление на пару. Но если блюдо требует именно обжарки, эксперт советует выбирать масло с двумя ключевыми характеристиками — высокой точкой дымления и рафинацией (очисткой).

В список масел, пригодных для жарки, в том числе во фритюре, вошли:

оливковое (но ни в коем случае не virgin или extra virgin — только рафинированное);

подсолнечное (лучше с пометкой «высокоолеиновое»);

кокосовое, арахисовое, пальмовое и пальмоядровое.

Что касается сливочного масла, гхи и сала, они технически подходят для жарки из-за высокой температуры дымления, однако содержат много насыщенных жиров (в гхи — до 65%), что делает их скорее неполезными для здоровья.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.