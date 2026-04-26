Изюм не просто для булок: как он поддерживает сердце и сосуды

Мало кто воспринимает изюм всерьез — добавка в булку и все. А зря. На самом деле это самый простой способ поддержать сердце, когда мы загоняем себя стрессами, недосыпом и перебором с солью. В такие моменты организм стремительно теряет калий и магний, а в изюме их как раз в достатке, пишут авторы канала «Дневник здоровья».

© ГлагоL

Эти минералы — база: калий следит, чтобы сосуды оставались эластичными и сердце не сбивалось с ритма, а магний бережет от судорог и тромбов. Если в теле вечная усталость или без причины сводит мышцы — возможно, это как раз тот самый дефицит.

Помимо этого, в каждой изюминке «упакованы» антиоксиданты (полифенолы и ресвератрол), витамины B и C, железо и клетчатка. Конечно, можно съесть банан или горсть орехов, но именно в изюме все это собрано в очень удачной пропорции.

Правда, налегать на него килограммами не стоит — изюм калорийный, и в нем много сахара. Врачи говорят, что обычной горсти в 30-40 граммов за глаза хватит, чтобы подпитать сосуды и не перегрузить организм. Это не чудо-лекарство, но отличная привычка, чтобы поберечь себя без лишних усилий.

Помните, что сухофрукты часто обрабатывают диоксидом серы (Е220), чтобы они дольше хранились и выглядели ярко. В малых дозах он безопасен, но может вызывать аллергию и проблемы с ЖКТ. Натуральные плоды обычно тусклые и сморщенные, а обработанные — яркие и блестящие. Снизить количество серы можно замачиванием или ошпариванием кипятком, писал «ГлагоL».