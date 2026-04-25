Доктор напомнил о прививках, спасающих от опасных болезней

Вакцинация ежегодно предотвращает миллионы случаев кори, коклюша, столбняка, пневмоний и вирусных гепатитов. Какие именно прививки помогают спасать жизни, рассказала заместитель главного врача КДЦ НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Игнатикова, ее слова приводятся в канале ведомства в Max.

Специалист объяснила, почему необходимо прививаться.

Когда уровень вакцинации населения превышает 95%, формируется коллективный иммунитет. В этом случае инфекция прекращает циркулировать, а те, кому прививка противопоказана, остаются защищенными.

Она привела примеры вакцин, которые помогают избежать серьезных болезней.

Это, в частности, прививка против гепатита В. Она предотвращает риск развития таких болезней печени, как гепатит или цирроз.

Еще одна важная вакцина — БЦЖ. Эта прививка защищает от туберкулезного менингита (воспаления оболочек мозга) и диссеминированного туберкулеза (поражения всего организма).

Вакцина от полиомиелита полностью предотвращает поражение центральной нервной системы и развитие параличей.

Вакцина АКДС является комплексной защитой от коклюша, дифтерии и столбняка.

По большей части эти прививки ставят в раннем детстве, но в ряде случаев во взрослой жизни может потребоваться ревакцинация.

Елена Игнатикова отмечает, что своевременная вакцинация поможет предотвратить госпитализацию и сохранить качество жизни.

Она рекомендует обсудить со своим терапевтом индивидуальный календарь вакцинации, учитывающий возраст, хронические заболевания и эпидемиологические риски. И если нужна прививка, откладывать ее не стоит.

Ранее "РГ" писала о том, какие прививки и когда нужно делать во взрослом возрасте. Ведь даже если в детстве человек вакцинировался в полной мере, приобретенный иммунитет с возрастом может ослабевать, и тогда нужна ревакцинация. К примеру, взрослые люди тяжело болеют корью, и вакцина от нее поможет поддержать иммунитет, особенно если последняя прививка была сделана очень давно. Однако перед любой вакцинацией следует проконсультироваться с врачом.