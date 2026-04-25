Нутрициолог ответил, помогает ли похудеть обильное питье воды

Часто встречается утверждение, что если человек пьет мало воды, то он не сможет похудеть.

«На практике вода действительно может косвенно помогать. Иногда человек путает жажду с голодом, а достаточное питье поддерживает нормальный обмен веществ и общее самочувствие. Но вода сама по себе не "сжигает жир" и не компенсирует переедание, дефицит сна или малоподвижный образ жизни. Еще одна ошибка — пытаться выпить всю дневную норму за короткое время или пить через силу, потому что "так надо". Гораздо полезнее распределять жидкость в течение дня и ориентироваться не только на формулы, но и на сигналы организма: жажду, сухость во рту, цвет мочи, общее самочувствие. Светлая соломенно-желтая моча обычно говорит о том, что с водным балансом все в порядке», — сообщила «Свободной Прессе» нутрициолог Юлия Орлова.

Не всем людям подходят стандартные рекомендации, отметила она.

«При заболеваниях почек, сердца, склонности к отекам, нарушениях электролитного баланса питьевой режим нужно обсудить с врачом индивидуально. Вода необходима организму каждый день. И очень важно ее качество. Она должна быть чистой, желательно из стеклянной, а не пластиковой бутылки», — резюмировала нутрициолог.

