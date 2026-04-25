Здоровый образ жизни сегодня в моде: спорт, правильное питание, режим сна — всё это позиционируется как путь к счастью и долголетию. Однако методист лаборатории психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Елизавета Куликова предупреждает, что чрезмерное увлечение ЗОЖ и жёсткие ограничения могут привести к депрессии, тревожности, пищевым расстройствам и эмоциональному истощению.

Многие, вдохновившись идеей здорового образа жизни, резко меняют свои привычки: садятся на жёсткую диету, начинают изнурять себя тренировками, жёстко контролируют каждый приём пищи. Однако организм, привыкший к определённому ритму и рациону, воспринимает такие перемены как шок. Это бьёт по сердечно-сосудистой системе, быстро убивает мотивацию и провоцирует чувство вины при любом срыве.

Чтобы заботиться о теле без вреда для психики, психолог советует:

Заниматься спортом и питаться правильно не из ненависти к себе, а из любви и желания чувствовать себя лучше; слушать организм. Есть при голоде, останавливаться при сытости и не испытывать вину за «лишнее»;

Есть при голоде, останавливаться при сытости и не испытывать вину за «лишнее»; двигаться в радость. Если вы ненавидите бег — не бегайте. Танцы, йога или прогулка приносят больше пользы, чем тренировки «через не могу».

Эксперт заключает, что полезные привычки нужно вводить постепенно, а ваш личный ЗОЖ не обязан совпадать с чужими стандартами.