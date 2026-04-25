Врач предупредил об абсолютной несовместимости алкоголя с одним лекарством

Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин предупредил об абсолютной несовместимости алкоголя с одним лекарством. О ней врач рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Нарколог объяснил, что алкоголь категорически нельзя сочетать со снотворными препаратами. Все дело в том, что и этанол, и большинство современных снотворных работают за счет усиления активности так называемых ГАМК-рецепторов — главной тормозной системы мозга, успокаивающей нейроны и вызывающей сонливость.

«Когда два вещества с одним и тем же механизмом действия поступают в организм одновременно, возникает феномен потенцирования — многократного взаимного усиления эффекта. Простыми словами, одна таблетка снотворного и бокал вина могут повлиять на мозг как несколько таблеток, принятых одновременно», — объяснил Тюрин.

По словам нарколога, сочетание алкоголя и снотворного может приводить к различным опасным побочным эффектам, в том числе к глубокому торможению центральной нервной системы, из-за которого происходит отключение дыхательного центра, после чего человек умирает от удушья во сне.

