Легендарный теледиктор рассказал о «чае долголетия»

Легендарный теледиктор Анна Шатилова, продолжающая в свои 87 лет активно участвовать в различных общественных проектах, рассказала о своих секретах долгой и здоровой жизни.

Рассказывая о том, что помогает ей сохранить бодрость и здоровье, теледиктор рассказала о любимом чае, с которого она начинает каждое утро.

"Это рецепт чая от Игоря Александровича Моисеева, легендарного балетмейстера, с которым мы были дружны. Он прожил 101 год. В основе - чай каркаде, насыщенного красного цвета. Я вообще испытываю пристрастие к красному цвету. Завариваю чай в прозрачном чайнике. Залив каркаде кипятком, добавляю специи: несколько лавровых листов, пару гвоздик, корень имбиря, щепотку куркумы и черного перца (без черного перца куркума не усваивается). Также добавляю несколько ломтиков яблока. Можно сухофрукты. Выйдешь с кружкой такого чая утром на террасу, на солнышко - это значит, день начался удачно", - отметила она.

Она также сказала, что обязательно ест чеснок и очень любит красный лук с медом - эти продукты тоже помогают ей оставаться всегда бодрой и здоровой, пишет РГ.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», самой полезной ягодой летнего сезона нутрициологи назвали малину. Благодаря её высокой питательной ценности и содержанию клетчатки, она поддерживает иммунитет, улучшая при этом пищеварение и общее здоровье.