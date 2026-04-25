Эксперт предупредил об опасности ранних овощей и зелени весной

Весенняя зелень и ранние овощи могут таить в себе скрытую угрозу. Из-за особенностей выращивания в них накапливаются нитраты, а недостаточная обработка грозит кишечными инфекциями, предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

Чтобы растения быстро наращивали зелёную массу, в почву вносят повышенное количество азотных удобрений. В результате в тканях укропа, петрушки, зелёного лука, редиса и салата может накапливаться больше нитратов, чем в сезонных овощах.

Сами по себе нитраты не токсичны, однако в организме под действием микрофлоры они превращаются в нитриты.

«Нитриты способны взаимодействовать с гемоглобином крови и изменять его структуру. В результате снижается способность крови переносить кислород, что особенно чувствительно для детей, пожилых людей и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — объяснила эксперт.

Особенно много нитратов накапливают быстрорастущая листовая зелень и ранний редис. Ситуацию усугубляет недостаток солнечного света в конце зимы и начале весны: растения медленнее перерабатывают нитраты в органические соединения.

Кроме того, на поверхности зелени могут сохраняться микроорганизмы из почвы и воды.