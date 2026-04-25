Травматолог рассказал, как правильно работать в огороде

Врач-травматолог Евгений Рябков дал совет садоводам по поводу позы, в которой лучше всего работать в огороде.

«Поза, согнувшись – под углом 90 градусов в пояснице - это катастрофа для ваших дисков. В таком положении давление на позвонки превышает норму в 10-15 раз. Забудьте про неё. Для прополки и посадки лучшим вариантом будет, если вы будете использовать низкую скамеечку или стульчик. Садитесь и работайте, сидя прямо. Наклон корпуса должен идти за счет тазобедренных суставов, а не поясницы», – рассказал он РИА Новости.

Травматолог как вариант предлагает использовать коврик или подушечку, чтобы вставать на землю на колени с прямой спиной. Категорически не советует он и сидеть на корточках.

Ранее «СП» сообщала о том, что врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе предупредила о смертельной опасности популярной процедуры.