Малышева назвала тип врачей, от которого нужно бежать «сломя голову»

Российская врач и телеведущая Елена Малышева призвала граждан отказываться от услуг врачей, которые руководствуются своим мнением.

© Вечерняя Москва

В одной из рубрик программы «Жить здорово!», которую ведет Малышева, участвовала женщина с сыном, которому нужно было удалить аденоиды, поскольку он постоянно болел. Мать ребенка рассказала, что некоторые врачи отговаривали ее это делать, руководствуясь своим мнением.

— У врачей не может быть мнения. «А, по-моему, удалять не надо» — от этих врачей бегите сломя голову. Врач должен опираться на многомиллионные данные. На основе этих многомиллионных данных пишутся клинические рекомендации, — пояснила Малышева в эфире передачи.

В свою очередь врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал коллегам и пациентам избегать лишнего вмешательства при отсутствии четкого плана действий. Специалист уточнил, что в ряде случаев лучше всего в лечении помогают отмена лекарств и наблюдение за симптомами. Он объяснил, что такой подход позволяет не перегружать организм. Мясников добавил, что любое внезапное ухудшение здоровья пенсионеров нужно лечить как серьезное заболевание, пока не будет доказано обратное.