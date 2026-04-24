Мужчина изменил несколько привычек и обратил вспять жировую болезнь печени

Пишущий о здоровье и медицине британский журналист Дэвид Кокс рассказал, что изменил всего несколько привычек и благодаря этому обратил вспять неалкогольную жировую болезнь печени. Результатами эксперимента он поделился в новой колонке для издания Telegraph.

По словам Кокса, недавнее МРТ показало, что 10 процентов объема его печени составляет жир, что может привести к циррозу, фиброзу и раку. Проконсультировавшись с терапевтом, он убедился, что ситуацию пора менять. Мужчина пришел к выводу, что виной всему его диета — из-за постоянного стресса дома и на работе он подсел на вредные перекусы вместо полноценных приемов пищи и потреблял 2700 килокалорий в день.

Кокс решил приблизить эту цифру к 2100 килокалориям и обнаружил, что может сделать это, просто заменив почти все продукты с высокой степенью переработки на цельные, богатые питательными веществами.

«Вместо сухих завтраков я ел овсянку и фрукты. Отказался от батончиков и печенья к утреннему и послеобеденному чаю и перешел на орехи, изюм и семечки», — рассказал он.

Кроме того, в течение двух месяцев Кокс еженедельно играл в теннис, исключил продукты, содержащие сахар, пил зеленый чай вместо кофе, сократил потребление алкоголя до минимума. Через два месяца на контрольном обследовании британец узнал, что похудел на шесть килограммов, а доля жира в его печени снизилась с 10 процентов до 5,3 процента.

Ранее гепатолог Алексей Буеверов предупредил, что для людей с жировой болезнью печени опасно даже редкое употребление спиртного. Он добавил, что это одно из самых распространенных хронических заболеваний печени, которое может привести к фиброзу.