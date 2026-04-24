Онколог предупредила о смертельной опасности популярной процедуры

Загар в солярии может оказаться куда более опасным для здоровья, чем пребывание на солнце.

Об этом в интервью NEWS.ru рассказала врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе. По её словам, многие воспринимают солярий как быстрый и безопасный способ добиться бронзового оттенка кожи.

«Там используется ультрафиолетовое излучение, которое стимулирует выработку меланина, – напомнила медик. – Однако спектр и интенсивность УФ лучей в солярии часто отличаются от солнечных – например, может быть больше UVA лучей. Они глубже проникают в кожу и способствуют преждевременному старению и повреждению ДНК».

Поэтому регулярное посещение солярия, предупредила онколог, повышает риск развития меланомы – наиболее опасного и агрессивного вида рака кожи.

«Среди менее тяжёлых последствий – разрушение коллагена и эластина под воздействием UVA лучей: из-за этого кожа теряет упругость, а на ней раньше времени появляются морщины.

«При разумном подходе загар от природы менее вреден, чем искусственный», – резюмировала врач.

