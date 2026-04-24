Сок лопуха: польза и вред для здоровья

Сок лопуха — это ценный натуральный продукт, который получают из свежих листьев или корней растения. Он богат витаминами A, C, E, а также железом и калием, благодаря чему обладает широким спектром полезных свойств. Однако у сока лопуха есть и противопоказания.

Сок лопуха помогает при кожных заболеваниях, ускоряет заживление ран, борется с акне и псориазом. Благодаря высокому содержанию витамина C, он укрепляет иммунитет и способствует быстрому выздоровлению при простудах. Мочегонные свойства сока способствуют очищению организма от токсинов, а также поддерживают работу печени. Кроме того, его используют для укрепления волос и борьбы с их выпадением.

Однако возможны аллергические реакции, расстройства желудка, а при беременности и лактации его стоит употреблять только после консультации с врачом, предупреждает Общественная Служба Новостей. Передозировка может вызвать проблемы с ЖКТ и обезвоживание, поэтому важно соблюдать рекомендованные дозы.

